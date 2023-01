Diritti, disuguaglianze, emergenze: al via l’edizione 2023 del corso organizzato dal Comitato Provinciale di Milano per Unicef

Diritti, disuguaglianze, emergenze: al via l’edizione 2023 del corso organizzato dal Comitato...

Al via la ventottesima edizione del Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED) organizzato dal Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF, in collaborazione con la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università Statale di Milano.

Il corso si propone di sensibilizzare sui temi dei diritti umani, in particolare quelli relativi all’infanzia e all’adolescenza, e far conoscere persone e organizzazioni che, in diversi contesti, operano a favore di tali diritti.

Gli argomenti del corso

Il corso, aperto a tutti gli interessati, che si terrà all’Università degli Studi di Milano, in Via Santa Sofia 9, sarà fruibile anche da remoto (il link verrà inviato su richiesta) e si articolerà in tre moduli. Il primo, composto da due lezioni, dal titolo “Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: le priorità oggi”, avrà inizio il 10 febbraio.

Il secondo, composto da quattro lezioni, dal titolo “Disuguaglianze: quali effetti hanno e come affrontarle”, avrà inizio il 3 marzo.

Il terzo, composto da tre lezioni, dal titolo “Emergenze, immediate e a lungo termine”, avrà inizio il 31 marzo.

Come iscriversi

Il corso si compone di 9 lezioni durante le quali verranno raccolte le firme di presenza. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi sarà stato presente ad almeno 7 lezioni. Per gli studenti universitari è possibile ottenere l’attestato utile al riconoscimento di 3 CFU, requisiti per ottenerlo sono:

aver partecipato ad almeno 7 lezioni su 9

aver superato il test finale.

Il riconoscimento dei crediti formativi è a discrezione delle varie facoltà, a tal fine si consiglia agli studenti di informarsi presso le rispettive segreterie.

Per iscriversi bisogna compilando il modulo al sito dell’iniziativa e pagare il relativo contributo.