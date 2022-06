Diritto all’infanzia. La mostra fotografica ‘The Faces of Innocence’

Riceviamo e riportiamo a seguire il comunicato di lancio di un’interessante iniziativa sull’infanzia.

Sono ore di attesa a Misilmeri per l’inaugurazione della mostra permanente The Faces of Innocence alla Direzione Didattica ‘Vincenzo Landolina’.

A illustrare l’evento è il Dirigente scolastico Andrea Fossati. “La nostra Istituzione Scolastica ha avuto il privilegio – dice il preside – di ricevere in dono dalla Besharat Art Foundation di Atlanta un’intera mostra di opere fotografiche di due grandi maestri della settima arte: Simon Lister e Hartmuth Schwarzbach“.

L’infanzia è il focus dell’iniziativa: il diritto all’infanzia, l’infanzia come patrimonio di una intera società, l’infanzia rubata, l’infanzia che in un’istantanea, in un click, in una foto diventa una denuncia, lo specchio di una sofferenza, di una speranza, di una gioia o di un dolore.

“Il tema della mostra è l’infanzia – continua il preside Fossati – immagini di bambini di tutto il mondo, dalla Papuasia alle Filippine, dalla Nigeria al Nyanmar”.

Visioni emozionanti e terribili allo stesso tempo, che mostrano la bellezza dell’innocenza e la terribilità del lavoro minorile.

La mostra sarà ufficialmente inaugurata il 6 giugno 2022 alle ore 17.00, alla presenza dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice e della Presidente Nazionale dell’Unicef, Carmela Pace.