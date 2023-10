Diritto allo studio, docenti e Ata la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 15 novembre

Il personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le Istituzioni scolastiche statali delle varie regioni di Italia che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno solare 2024 (dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024), deve presentare istanza, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alle circolari degli Uffici scolastici territoriali per il diritto a usufruire le 150 ore di permesso per seguire un corso universitario entro il termine perentorio del 15 novembre 2023.

Normativa permessi studio 150 ore

È utile sapere che il permesso studio delle 150 ore si riferisce normativamente all’art. 3 DPR 395/88. Poi ai sensi dei Contratti Integrativi Regionali vengono definiti i criteri per la fruizione del diritto allo studio per il personale della scuola. In linea di massima possono usufruire dei permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA:

• personale con incarico a tempo indeterminato;

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico

(31/8/2024);

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica

(30/6/2024);

Alcuni CIR consentono l’utilizzo del diritto allo studio anche per i supplenti brevi e saltuari, rendendo, in tal caso i termini di scadenza più flessibili. Inoltre ci sono alcune norme, inserite in alcuni CIR, di flessibilità sulla richiesta delle 150 ore per i percorsi abilitanti dei 60 CFU.