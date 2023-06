Diritto ed economia politica a scuola: convegno a Napoli alla presenza della sottosegretaria Frassinetti

Oggi, lunedì 19 giugno, si terrà a Napoli, alle ore 18, alla Domus Ars di via Santa Chiara n.10, un convegno organizzato da Apidge riguardante lo stato dell’arte e i possibili sviluppi dell’insegnamento dell’economia politica e del diritto delle scuole dal titolo: “Quale diritto ed economia politica nella scuola di oggi?”.

“Tutti i cittadini, all’uscita dai rispettivi percorsi di Istruzione non possono non conoscere le regole che disciplinano la convivenza sociale per identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le Istituzioni politiche. Devono inoltre saper comprendere i caratteri economici alla base delle scelte responsabili sulle risorse fisiche, temporali, territoriali e finanziarie di cui l’uomo dispone”.

I partecipanti all’evento

Con questa nota Apidge, l’Associazione Professionale degli Insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche, insieme ad Apidge Campania coordinata dal prof. Salvatore Mancino, indicano un primo spunto in vista dell’incontro.

All’evento, organizzato da Salvatore Mancino di Apidge Campania e supportato da “La Voce della scuola”, interveranno l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato all’istruzione, l’On. Gerolamo Cangiano della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Ettore Acerra, Direttore USR Campania, Massimo Arcangeli dell’Università di Cagliari, Adele Vairo, Vicepresidente ANP Campania. Concluderanno i lavori Ezio Sina, Presidente nazionale Apidge e Diego Palma, direttore della testata giornalistica La Voce della Scuola. Per informazioni e contatti: [email protected] cell. 351 6671445