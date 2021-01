Disabilità, nuovo Piano Educativo Individualizzato: il 26 gennaio il webinar del Ministero

Martedì 26 gennaio, alle ore 18.30, si terrà il primo webinar su “I nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno”.

L’evento si pone come obiettivo avviare le misure di accompagnamento alle novità introdotte dal decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Ricordiamo che il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende i quattro nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato (per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), la scheda per l’individuazione del bisogno di supporto per l’alunno, nonché una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

L’evento vedrà la partecipazione della Ministra Lucia Azzolina.

