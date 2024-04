Disabilità visiva come ottenere gratuitamente la tastiera ODLA con Pentagramma Cliccabile per la scrittura musicale

Disabilità visiva come ottenere gratuitamente la tastiera ODLA con Pentagramma Cliccabile per...

Negli ultimi mesi, la tecnologia ODLA è stata adottata da moltissime scuole italiane per supportare l’educazione musicale rendendola più accessibile anche per alunni con disabilità visive che possono, per la prima volta, utilizzare un vero e proprio Pentagramma in Rilievo Cliccabile per interagire con uno spartito al computer.

Ricordiamo che ODLA è un brevetto internazionale abbastanza recente e, per questo motivo, non tutti gli studenti non vedenti o ipovedenti hanno avuto la possibilità di usarla se non nelle scuole che l’hanno in dotazione.

Oggi però segnaliamo una interessante opportunità per gli studenti con disabilità visiva per ottenere ODLA gratuitamente. Attualmente l’iniziativa è destinata esclusivamente alla regione Puglia, ma auspichiamo che bandi come questo possano essere estesi anche alle altre regioni.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia, con il sostegno della Regione Puglia, ha recentemente annunciato un’importante iniziativa che promette di rendere l’educazione più accessibile per gli studenti non vedenti. Con Avviso Pubblico del 04/04/2024 , sono stati resi disponibili 50 buoni acquisto, ognuno del valore di 900 euro, per supportare gli alunni non vedenti che frequentano la Scuola secondaria di secondo grado e l’Università.

Questi buoni sono destinati a coprire le spese per varo vari ausili e altre necessità scolastiche ed extrascolastiche, fornendo un importante supporto economico alle famiglie e agli studenti affetti da disabilità visiva.

L’acquisto di dispositivi come la tastiera ODLA con Pentagramma Cliccabile, che facilita la scrittura musicale per non vedenti, è un esempio emblematico di come questi fondi possano essere utilizzati per migliorare l’autonomia e le opportunità educative degli studenti.

La tastiera ODLA con Guida Vocale, prodotta dalla Kemonia River , è stata progettata specificamente per consentire agli studenti non vedenti di scrivere musica in modo più indipendente. Dotata di un innovativo sistema di pentagramma cliccabile, la tastiera ODLA GUIDA VOCALE permette agli utenti di comporre e trascrivere musica senza la necessità di vedere la partitura. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia assistiva, aprendo nuove strade per l’integrazione e la partecipazione attiva degli studenti non vedenti nel campo musicale.

L’accesso a strumenti educativi specializzati è cruciale per l’empowerment e l’indipendenza degli studenti con disabilità visive. Iniziative come queste non solo alleviano il peso economico delle famiglie, ma promuovono anche una cultura di inclusione e uguaglianza nell’istruzione e oltre.

Per maggiori informazioni sull’acquisto della tastiera ODLA GUIDA VOCALE, è possibile contattare direttamente Kemonia River tramite l’indirizzo mail [email protected] oppure clicca qui per aprire la pagina dei contatti di ODLA .

Con il sostegno di tutti, possiamo fare un passo avanti verso un mondo più inclusivo, dove ogni studente ha gli strumenti per raggiungere il proprio potenziale , indipendentemente dalle sfide visive che può affrontare.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO