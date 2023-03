Dispersione scolastica, si può combattere con un apprendimento attraente e immersivo: a Didacta 2023, la dirigente Bacci

Si è aperta l’8 marzo, l’edizione 2023 della Fiera Didacta Italia, l’appuntamento fieristico sull’innovazione nel mondo della scuola che ha luogo a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso. La Tecnica della Scuola, presente all’evento, ha avuto modo di incontrare Lucia Bacci, dirigente scolastica dei licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (AR).

Avete realizzato alcuni incontri sul metaverso nell’ottica delle scuole in rete, giusto?

“Abbiamo realizzato un convegno con una rete di scuole, si chiama ‘Valutazione in progress’, di cui fanno parte scuole del Lazio, dell’Emilia Romagna e della Toscana. Abbiamo affrontato le sfide, i rischi e le opportunità di una didattica legata a tecnologie emergenti come il metaverso”.

Il rischio è che le scuole diventino autoreferenziali nell’uso delle nuove tecnologie?

“Per affrontare le sfide di Scuola 4.0 le scuole che sanno fare rete avranno più possibilità. Si tratta di costruire insieme delle buone pratiche. Con la nostra rete pensiamo di costruire insieme ai nostri docenti una formazione tale da essere in grado anche poi di costruire classi gemelle in metaverso, dove studenti e docenti possano scambiare esperienze didattiche”.

Un maggiore coinvolgimento degli studenti potrebbe combattere l’insuccesso scolastico?

“Speriamo che le tecnologie offrano questa possibilità: rinnovare la didattica per favorire un apprendimento più attraente perché più immersivo combattendo la dispersione scolastica, affinando le competenze digitali e rinnovando la dialettica apprendimento-insegnamento”.

Tutto ciò è già reale?

“Nelle scuole della nostra rete la strada è già avviata. Abbiamo iniziato con la formazione dei docenti, abbiamo già avuto molte adesioni da parte loro”.

