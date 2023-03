Disturbi alimentari, aumento già dai 12 anni, specie tra le ragazze. Come seguire una corretta alimentazione? DIRETTA 17 MARZO ORE 10,30

Si celebrerà domani, 15 marzo, la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari. Un fenomeno purtroppo in aumento, anche per colpa della pandemia e che colpisce i giovanissimi già a partire dai 12 anni di età, soprattutto il sesso femminile. Un problema evidenziato da psicologi e psichiatri, che bisogna combattere, vista la delicata età a cui si riferisce. I comportamenti sono relativi a scarso equilibrio nell’alimentazione, salto dei pasti, eccesso di attività fisica, sbalzi d’umore o riduzione del contatto con il mondo esterno. Tutti aspetti che portano a conseguenze come anoressia nervosa, bulimia o disturbi da alimentazione incontrollata.

“Il Sole 24 Ore” parla di oltre 3 milioni di persone in Italia che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Di questi, l’8-10% sono ragazze. Il Covid, con la permanenza a casa ha fatto aumentare di un 30% il dato tra i giovanissimi. Il 59% dei casi ha tra i 13 e i 25 anni, il 6% meno di 12 anni.

Ma come combattere questo fenomeno? Qual è il giusto equilibrio nell’alimentazione da seguire per i giovani in età scolare? Di questo e di tanto altro si parlerà nella nuova diretta di educazione civica della Tecnica della Scuola, in programma venerdì 17 marzo alle 10.30, grazie all’intervento di Giorgio Calabrese, medico, professore universitario, specializzato in Scienze dell’alimentazione.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quarto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (In questo caso classi dalla scuola primaria al quinto anno delle superiori): Giornata mondiale del sonno ed educazione alla salute, l’importanza del vivere sano per studiare meglio.

Venerdì 17 marzo dalle ore 10:30 alle 12:00, in occasione della Giornata mondiale del sonno, ci confronteremo insieme sui temi relativi al sonno, all’educazione alla salute, allo sport e all’alimentazione, alla luce dell’articolo 32 della nostra Costituzione, che recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tutti gli ospiti dell’evento

Claudia Giordani , vicepresidente CONI.

, vicepresidente CONI. Pierluigi Innocenti, neurologo esperto in medicina del sonno.

neurologo esperto in medicina del sonno. Ernesto Caffo, presidente Telefono Azzurro.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’, con gli interventi di Giorgio Calabrese, medico, professore universitario, specializzato in Scienze dell’alimentazione, e Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’ITIS Majorana, Brindisi. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

