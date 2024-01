Disturbi alimentari, incontro al Ministero della Salute, Udu: “Bene il confronto, ma incognite su fondi, LEA e percorsi specialistici”

Si è tenuto l’incontro sui disturbi alimentari con sottosegretari e dirigenti del Ministero della Salute. La riunione è durata circa un’ora e ha visto la partecipazione di una delegazione di Udu, Rete Studenti Medi, Fondazione Lilla e Animenta DCA.



“Il Ministero della Salute – fanno sapere i soggetti promotori della mobilitazione nazionale che oggi ha portato le manifestazioni in 29 città – ha confermato la volontà di approvare un emendamento da 10 milioni al Milleproroghe che rinnovi il fondo per la prevenzione e il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Invece, sui LEA, abbiamo ricevuto rassicurazioni parziali. Ci è stato infatti detto che all’interno dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza saranno comprese tutte le prestazioni per i DCA come psicoterapia, terapia famigliare e ricovero residenziale. Purtroppo, non sembra invece intenzione del Ministero scorporare i DCA dalle malattie psichiatriche, cosa che faciliterebbe la creazione di percorsi di cura e trattamento più specializzati ed efficaci, distaccati rispetto ai servizi generali di salute mentale”.



“Il Ministero della Salute – concludono Udu, Rete, Fondazione Lilla e Animenta DCA – ci ha promesso un altro incontro di aggiornamento nei prossimi mesi. Pur apprezzando la disponibilità al confronto e al dialogo, ottenuta grazie alla mobilitazione, continueremo a monitorare la situazione, senza fare sconti al Governo. Non smetteremo di lottare, scendendo in piazza se necessario, ricordando come si possa morire per DCA. Non c’è tempo da perdere, specialmente sui LEA”.