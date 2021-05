Divieto tacchi a scuola, il dirigente: “Un fatto di sicurezza”

Singolare divieto in una scuola di Riccione. Il dirigente scolastico ha infatti vietato l’uso dei tacchi all’interno dell’istituto comprensivo. La motivazione? Non un fatto estetico, ma di sicurezza. “Qui è pieno di gradini, scale, salite. E non ci sono solo i ragazzi, ma anche docenti, personale esterno. Se qualcuno si fa male, ne risponde il dirigente” ha dichiarato quest’ultimo.

Un’ordinanza che tende a prevenire eventuali incidenti. “Questo è un luogo di lavoro e ci sono delle regole” ha affermato il dirigente, convinto dalle tante cause che i genitori intentano alle scuole. Nessuna battaglia, un avviso ad usare maggiore prudenza, per evitare spiacevoli conseguenze dopo. Ma i genitori, colpiti dalla strana decisione, hanno diffuso pubblicamente la vicenda.