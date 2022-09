Dl aiuti ter, Draghi: “Previsto un contributo per 22 milioni di italiani. Non farò un secondo mandato”

Si è svolta nel pomeriggio la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi in seguito al Consiglio dei Ministri sul decreto aiuti ter.

Il premier ha aperto la conferenza rivolgendo un pensiero alle vittime delle alluvioni nelle Marche e ha promesso che il governo farà tutto ciò che è necessario ed ha stanziato subito i primi 5 milioni per gli aiuti.

Per quanto riguarda il decreto aiuti ter, si tratta di 14 miliardi di euro che vanno sommati ai 17 del dl aiuti bis, ma che non comporteranno nessuno scostamento di bilancio. Draghi ha affermato che è previsto un contributo di 150 euro per 22 milioni di italiani che guadagnano meno di ventimila euro. “Sostegno all’occupazione, crescita per imprese e famiglie e più deboli: questa è l’agenda sociale del governo che ho avuto l’onore di presiedere” ha dichiarato Draghi.

Per quanto riguarda le bollette, il premier assicura che il sistema bancario è pronto a dare prestiti al tasso dei Btp senza commissioni aggiuntive alle imprese, di fatto una “rateizzazione delle bollette”.

Sulla crisi economica del paese, Draghi snocciola alcuni numeri: “le previsioni dicevano 3%, oggi siamo al 3,4 o 3,5%, l’anno scorso siamo andati al 6,5%. C’è un rallentamento, ma non ci sono sintomi di una recessione”.

Infine, sulla possibilità di un secondo mandato, il premier ha dichiarato la sua indisponibilità.