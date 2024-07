Docente accusato di violenza sessuale aggravata. Adesso è ai domiciliari e sospeso dall’insegnamento

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per un docente accusato di violenza sessuale aggravata. Il professore, titolare di una cattedra in un istituto paritario della zona Nord di Roma, è accusato di aver molestato 10 alunne di prima media durante le lezioni tra dicembre 2022 e maggio 2023.

Secondo le indagini, gli episodi sarebbero avvenuti in aula quando il docente chiamava le studentesse alla cattedra per correggere compiti, fare esercitazioni o interrogazioni. In questi momenti, l’uomo si sarebbe reso protagonista di comportamenti inappropriati.

Attualmente, secondo quanto riporta RaiNews, il docente di 43 anni è agli arresti domiciliari e sospeso dall’insegnamento per dodici mesi. Ora si attende la decisione del Gip riguardo al possibile rinvio a giudizio.