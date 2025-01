Docente aggredita da alunno minorenne con un pugno in faccia. I genitori chiedono scusa e lo ritirano da scuola

Docente aggredita da alunno minorenne con un pugno in faccia. I genitori...

Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo di scienze umane in provincia di Monza e Brianza. Una docente è stata aggredita da un alunno minorenne che, al termine delle lezioni, le ha sferrato un pugno e uno schiaffo al viso. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina, 15 gennaio, quando in classe erano rimasti soltanto l’insegnante e lo studente.

Secondo quanto riportato da Ansa, le ragioni che hanno spinto il giovane al gesto restano poco chiare. “La famiglia è profondamente dispiaciuta e ha chiesto scusa alla professoressa”, ha dichiarato il dirigente scolastico. Nonostante la gravità dell’accaduto, la docente non ha ancora presentato denuncia. Nel frattempo, i genitori del ragazzo hanno deciso di ritirarlo dalla scuola.

L’episodio ha lasciato un segno profondo tra gli studenti e il personale scolastico. “Mia figlia ha raccontato che lei e i suoi compagni si sono sentiti in colpa perché non si sono accorti che il compagno fosse rimasto in classe al termine dell’ora”, ha riferito il padre di una studentessa. Solo gli studenti che sono entrati nella classe successivamente hanno trovato l’insegnante con il volto sanguinante e visibilmente scossa.

Il giorno seguente, gli studenti hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla professoressa tappezzando i corridoi della scuola con biglietti e messaggi di solidarietà. “Per noi è un privilegio averla come docente, non solo per il suo valore didattico, ma anche umano. Le siamo vicini e l’aspettiamo presto”, hanno scritto.