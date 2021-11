Docente aggredito in Campania, Sasso: “Figura dell’insegnante svilita e umiliata”

Il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso ha commentato con rammarico l’ennesimo episodio di aggressione nei confronti di un docente, verificatosi a Villaricca, in provincia di Napoli. Il docente sarebbe stato pestato fuori dalla scuola dopo un rimprovero ad un alunno durante l’ora di supplenza in una terza media:

“Sconcerto e dolore nell’apprendere come una violenza così cieca e gratuita possa essere esercitata da studenti poco più che ragazzini. Dobbiamo interrogarci tutti, da genitori ed educatori, sulle cause di una rabbia tanto distruttiva che viene riversata furiosamente sul prossimo. Bisogna anche chiedersi cosa è stato fatto per impedire che la figura dell’insegnante venisse svilita, umiliata e perdesse quel rispetto e quell’autorevolezza che fino a qualche tempo fa non erano in discussione. Episodi del genere chiamano in causa tutta la società civile, non solo la comunità direttamente coinvolta”.

“Al docente aggredito – conclude Sasso – va tutta la mia vicinanza e quella del ministero dell’istruzione. Spero di poter incontrare quanto prima lui e tutta la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Giancarlo Siani per testimoniare di persona la solidarietà delle Istituzioni. Chi tocca un insegnante, adulto o ragazzo che sia, deve sapere che tocca tutti noi, lo Stato, la comunità scolastica, e tutti insieme reagiremo”.