Docente aggredito per una nota e accusato di molestie verso le alunne, tutto falso: il Tribunale di Bari archivia il procedimento

Docente aggredito per una nota e accusato di molestie verso le alunne,...

Era stato ingiustamente accusato il docente Vincenzo Amorese dell’istituto Ettore Majorana di Bari: il 23 settembre del 2022 fu aggredito dal padre di un’alunna adolescente e successivamente accusato di molestie sessuali verso i suoi studenti.

In realtà, il professore non aveva mai avuto comportamenti molesti in classe davanti agli studenti. A stabilirlo è stato il Tribunale di Bari che ha archiviato il procedimento nei confronti del docente.

La vicenda è stata riportata da alcuni quotidiani locali e ripresa dall’Ansa. Il padre dell’alunna si recò a scuola per aggredire il professore dopo che sua figlia – hanno ricostruito le indagini – gli inviò un messaggio sul cellulare parlando di “attezioni” ricevute dal docente.

La 16enne quel giorno aveva ricevuto una nota perché – come denunciato anche dal docente – aveva incitato i suoi compagni di classe a non seguire la lezione. I video e i racconti di alcuni professori testimoni hanno confermato la dinamica dell’aggressione, ora contestata al padre 35enne dell’alunna in concorso con l’amico che lo aveva accompagnato a scuola.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio (l’udienza preliminare inizierà il 22 febbraio) per i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni. Gli atti nei confronti della studentessa sono stati trasmessi ai magistrati minorili.