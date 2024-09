Docente colpisce alunno con un punteruolo. La denuncia della madre: “continua a insegnare, nessuna giustizia”

A Bari, una maestra della scuola dell’infanzia è al centro di un caso di presunta violenza su un bambino di 4 anni. Secondo quanto denunciato dalla madre del piccolo e riportato da Repubblica, la docente avrebbe usato un punteruolo di ferro per punirlo dopo un episodio di disobbedienza in classe. I fatti risalgono allo scorso febbraio, e nonostante l’insegnante sia stata allontanata dall’istituto in cui lavorava, continua ad esercitare la sua professione in un’altra scuola. Questo ha scatenato l’indignazione della madre, che ha deciso di raccontare pubblicamente la vicenda attraverso un video su TikTok.

“Ho aspettato troppo tempo per fare questo video, ma quando la giustizia non fa il suo corso, allora un senso di rabbia ci distrugge”, ha spiegato la donna, visibilmente provata, parlando delle presunte punizioni corporali inflitte a suo figlio. La madre ha inoltre dichiarato che la maestra avrebbe ammesso di aver usato il punteruolo come strumento punitivo, rendendo la situazione ancora più grave. La famiglia ha tentato di presentare denuncia presso i Carabinieri, ma non sarebbe stata accolta. Anche in Questura, le è stato suggerito che la segnalazione inviata al Comune fosse sufficiente per avviare delle indagini.

La vicenda ha sollevato preoccupazioni non solo per il caso specifico, ma anche per presunti episodi di mobbing che la stessa insegnante avrebbe perpetrato nei confronti di altre colleghe e del personale scolastico. Tutte le segnalazioni, secondo la madre del bambino, sarebbero state raccolte in un plico inviato alle autorità competenti. Il Comune di Bari, informato della situazione, ha dichiarato di seguire da vicino il caso per garantire la tutela dei minori e per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

Secondo il racconto della madre, il bambino, dopo aver mostrato disobbedienza in classe e rifiutato di completare un’attività, avrebbe reagito colpendo una compagna con il punteruolo. In risposta, la maestra gli avrebbe tolto l’oggetto dalle mani e lo avrebbe utilizzato contro di lui, ferendolo sulla mano. Il bambino sarebbe poi tornato a casa con una ferita evidente, e la madre ha subito notato un cambiamento nel suo comportamento. “Era ammutolito, non riusciva a parlare”, ha raccontato, aggiungendo che il piccolo ora ha difficoltà a esprimersi e manifesta timore verso gli adulti.

Nonostante l’episodio, il provvedimento disciplinare preso contro l’insegnante si sarebbe limitato a una multa, senza impedirle di continuare a insegnare. Questo ha spinto la madre a lanciare un appello finale nel suo video: “Mi auguro con tutto il cuore che dopo questo video qualcosa possa cambiare. Non avrò pace finché questa maestra non sarà allontanata dall’albo”.