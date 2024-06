Docente compone una canzone sulla scuola e registra il video con gli alunni: “Vorrei andassero a scuola con il sorriso”

Viviana Finotti, in arte Boss Lady Vy, è una docente di diritto di un istituto secondario di secondo grado in Piemonte e producer di musica elettronica e dance singer. La giovane ha composto una canzone sulla scuola, dal titolo “Everybody Everyday At School”.

L’obiettivo della docente di diritto

La canzone si presenta con un tono ironico, è allegra e vuole offrire un messaggio positivo al mondo della scuola. Ecco le sue parole: “Quando ho scritto il testo, mi sono immedesimata nei miei studenti e ho pensato a come vivono la quotidianità a scuola. Gli studenti sin da quando sono bambini iniziano il loro percorso scolastico per poi terminarlo in età adulta, crescono a scuola, in gruppo, fortificano sé stessi per poi diventare saggi adulti. Dentro di me quando compongo i miei brani, c’è una parte pedagogica e sociale che mi conduce a comporre canzoni con temi sociali”.

“La canzone contiene un messaggio positivo e di speranza per i nostri giovani studenti, in quanto tendono spesso a sentirsi insicuri, demotivati e rischiano di abbandonare la scuola perchè hanno paura di non essere capaci, di deludere i propri genitori nelle loro performance e per altre cause anche molto personali e delicate. Vorrei che questa canzone potesse portare gioia, stimolo, coraggio e coinvolgimento nel ritrovarsi e accrescere la loro autostima andando a scuola con il sorriso in un ambiente che non deve essere visto come ostile ma come un luogo di crescita e di relazioni durature fra pari”.

La docente ha ideato e creato il video, che è ambientato in una classe e in uno scuolabus, coinvolgendo i suoi studenti e il dirigente scolastico.