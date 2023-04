Docente di religione accusato di abusi su minori, il MIM si costituisce parte civile: “è la diocesi a individuare gli insegnanti”

Avevamo già parlato del caso di un docente di religione accusato di aver abusato di 11 suoi studenti in un istituto superiore di Piacenza. Le accuse risalirebbero al 2021.

L’insegnante è indagato per violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, tentata violenza sessuale aggravata, stalking e molestie. Secondo quanto è emerso dall’udienza che si è svolta a novembre 2022, la giudice investita del caso ha accolto la richiesta dei difensori di tre studenti costituitisi parti civili, riguardo la citazione del ministero dell’Istruzione come responsabile civile: secondo i legali il professore è un dipendente del ministero e la scuola è stato il luogo dove l’insegnante è entrato in contatto con gli studenti diventate sue vittime.

Adesso, però, con le udienze preliminari, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito parte civile, tanto che, secondo quanto riporta Repubblica, l’avvocatura dello Stato ha dichiarato: “è la diocesi a individuare i docenti di religione”.