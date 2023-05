Docente di religione arrestato: avrebbe violentato per anni almeno quattro minorenni durante gite

Una storia torbida che fa rabbrividire. Un docente di religione, che riveste incarichi in ambito religioso, di 46 anni è stato arrestato oggi, 23 maggio, con l’accusa di violenza sessuale su minori. La misura cautelare è stata emessa dalla Procura di Tivoli. A riportarlo è stato Fanpage.it.

Le violenze sui minorenni, tra i 10 e i 15 anni, sarebbero state perpetrate nel corso di anni. Il docente avrebbe approfittato della sua posizione, per non destare alcun sospetto. La maggior parte degli abusi sarebbe avvenuta durante alcune gite organizzate dalle associazioni, anche religiose, di cui fa parte il docente. Le molestie hanno avuto luogo quindi sia sul territorio in cui vive l’uomo, sia in altre città d’Italia.

L’uomo si sarebbe guadagnato la fiducia delle famiglie

Il docente avrebbe approfittato della relazione di amicizia che era solito instaurare con i genitori dei ragazzini e alunni prima delle violenze. L’uomo avrebbe cercato di creare un rapporto di fiducia con le famiglie. Come dice la nota della Procura, l’uomo è “gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali, specie approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte”.