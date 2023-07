Docente di sostegno diventa eroe: ha salvato quattro bagnanti che rischiavano di annegare in una settimana

Un docente di sostegno, denominato ormai “Il professore”, è diventato praticamente un eroe locale: l’uomo, in una settimana, che frequenta una spiaggia di Ostia, ha salvato ben tre bagnanti che rischiavano di annegare in mare. Lo riporta La Repubblica.

Il luogo in cui si sono verificati questi eventi è una spiaggia libera, non controllata, quindi, da bagnini. A rischiare la vita, in particolare, qualche giorno fa è stato un ragazzo di 16 anni che, mentre era in mare, è stato risucchiato da una corrente, è stato preso dal panico e ha cominciato a bere acqua.

Il docente, un signore di 50 anni, che insegna alle scuole elementari, è riuscito a portarlo a riva insieme ad altre due persone e a praticargli il massaggio cardiaco. “È la terza volta in una settimana che interviene, ha salvato altri due ragazzi che rischiavano di annegare a causa della risacca che si crea tra la riva e gli scogli di Ostia Ponente”, ha detto una donna.

“Una gran fortuna la sua presenza”

Il maestro di sostegno, dopo la chiusura delle scuole, viene quasi tutti i giorni a “fare le cozze” in questo angolo di mare a ridosso del porto Turistico coperto dagli scogli. Arriva sempre solo, saluta tutti con cortesia e si sistema sugli scogli. Quando il 16enne ha ripreso a respirare, e dopo l’arrivo dei sanitari del 118, il professore se ne è andato.

“È stata una gran fortuna che c’era il professore: è almeno la seconda volta che salva vite umane, la prima è stata dieci giorni fa, un sabato quando ci sono state tre persone che hanno rischiato di annegare, tra cui una ragazza tedesca e un uomo di mezza età”, scrive il quotidiano.