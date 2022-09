Docente esperto addio: via libera del Senato all’emendamento del Dl aiuti bis. Resta solo incentivo economico

Cancellata la qualifica di ‘docente esperto‘, per il quale resta solo l’incentivo economico. Lo prevede un emendamento al dl aiuti bis che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Per gli insegnanti di ruolo che abbiano superato il percorso formativo triennale con valutazione positiva, si prevede la possibilità di “essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”.

Irene Manzi e Manuela Ghizzoni, responsabili scuola e università del Pd hanno dichiarato: “Grazie al lavoro del Pd è stata cancellata la inaccettabile qualifica di docente esperto. Si tratta di un emendamento al quale abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane: nelle scuole non ci saranno per legge insegnanti esperti e, di converso, non esperti”.

E ancora: “È stata anche accolta la proposta che la disciplina sia rinviata alla contrattazione collettiva – proseguono – Sarebbe stato inaccettabile introdurre una forma di carriera definita per legge e fuori dalla sua sede naturale. Non avremmo accettato nessun compromesso. Abbiamo fatto cambiare idea al governo e siamo convinte che se l’esecutivo fosse stato più aperto al confronto si sarebbero trovate soluzioni adeguate a tutte le questioni poste. Alcune restano sul tavolo ma ci impegniamo a risolverle a partire dalla richiesta al Governo di aggiornare l’atto di indirizzo e di procedere senza altri indugi al rinnovo del contratto. Dobbiamo registrare con rammarico che su alcune criticità il governo si è mostrato chiuso, giustificando la mancata accoglienza di eventuali ulteriori modifiche alla norma con l’eventualità che non sarebbe stata erogata la terza rata del Pnrr”.

“Ci riferiamo alla quantificazione, in legge, dell’importo dell’assegno ad personam – concludono – che è squisitamente una prerogativa contrattuale, come stabilisce l’art. 45 della legge 165/2001: un precedente che sarebbe stato bene evitare. Pensiamo poi alla previsione di una platea di beneficiari dell’assegno molto ridotta, 32 mila su 850 mila insegnanti, che non potrà portare valore aggiunto al sistema; infine alla disposizione che il beneficiario dell’assegno resti per 3 anni nella propria sede: una previsione illogica poiché non connessa ad alcun profilo professionale. Pur con la volontà di ottemperare agli obiettivi di Pnrr, ci impegneremo per risolvere tali criticità”.