Docente ha un malore in montagna e muore, la scuola colpita dalla perdita: “Prof competente e appassionato”

Docente ha un malore in montagna e muore, la scuola colpita dalla...

Una triste notizia ha colpito la città di Milano e non solo. Un docente di storia e filosofia di 53 anni è scomparso a causa di un malore improvviso durante una passeggiata in montagna, una delle sue grandi passioni. Gli studenti lo ricordano con affetto e per la sua comprensione e dedizione fino all’ultimo giorno di scuola.

La comunità del liceo è stata profondamente colpita dalla perdita. “La nostra scuola perde un docente competente, appassionato, che ha esercitato la sua professione con dedizione e disponibilità”, si legge nella nota pubblicata sul sito dell’istituto. La dirigente, i docenti, tutto il personale, gli studenti e i genitori si sono uniti nel dolore e nel cordoglio per la famiglia.

Come riporta Repubblica, un’ex studentessa ha espresso il suo dolore, ricordando come l’ora del professore fosse un momento leggero nonostante la difficoltà delle materie. Ha sottolineato l’impegno del professore nello spiegare e la sfida delle sue verifiche, che però hanno lasciato un prezioso bagaglio di conoscenze. I colleghi lo descrivono come una persona gentile e buona.

La comunità scolastica e i suoi cari ricordano un uomo che, nonostante l’aria intellettuale, era simpatico e modesto, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.