Docente in pensione scomparsa, trovata morta al cimitero con una fascia attorno al collo: ipotesi suicidio o omicidio

Giallo sulla morte di una ex docente di educazione fisica di Avellino: la donna, come riporta Il Corriere della Sera, è stata trovata senza vita nella cappella di famiglia dopo ore di ricerche in seguito alla sua scomparsa.

La macabra scoperta

La donna era stata vista per l’ultima volta ieri, quando era uscita senza fare rientro a casa. Da qui l’allarme della sorella Mirella (che è candidata al consiglio comunale), dei due figli e dell’ex marito, ex assessore alla cultura di Avellino, che avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri in tarda serata.

Dopo ore di ricerche, questa mattina, 29 maggio, è stata fatta la macabra scoperta. Il corpo senza vita è stato ritrovato all’interno del cimitero, con una fascia che solitamente portava tra i capelli stretta attorno al collo.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale, che hanno immediatamente segnalato la circostanza alla locale stazione dei Carabinieri. I militari, che avevano già ricevuto una segnalazione riguardante l’allontanamento di una signora della stessa età, hanno avviato le necessarie verifiche per stabilire se si trattasse della stessa persona.

Partite le indagini

L’ex docente, molto stimata e apprezzata in città, era stata vista serena e sorridente dai suoi coinquilini residenti in un centralissimo palazzo. Al momento, tutte le ipotesi sono prese in considerazione: malore, suicidio, ma anche omicidio. Come riporta AvellinoToday la donna era appassionata di iniziative culturali e partecipava regolarmente a cineforum e rassegne letterarie. Il legame con il liceo Colletta, dove aveva insegnato, era rimasto forte e presente nel suo cuore.