Docente muore in una scuola di Bari: ha avuto un malore, era prossima alla pensione

Una professoressa di 66 anni ha perso la vita questa mattina, 13 aprile, nell’istituto d’arte Pascali di Bari. A Mariangela Caldarola, questo il nome della docente, mancavano pochi mesi per andare in pensione. Intorno alle 8, la donna avrebbe avvertito un malore improvviso nella sala docenti e poi sarebbe svenuta davanti ai colleghi. Era arrivata da pochi minuti, come ogni mattina prima della lezione di Scienze. Lo riporta La Repubblica.

La donna, come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, insegnava Chimica e Scienze Naturali. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe già sentita male in macchina mentre raggiungeva la sede e poi è svenuta in sala professori. Il collega ha praticato il massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare: quando il 118 è arrivato sul posto la docente era già deceduta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Il cordoglio della dirigente scolastica

“Sarebbe stato il suo ultimo anno di servizio – racconta la dirigente scolastica Santa Ciriello, ancora sconvolta – è successo così all’improvviso, tutta la comunità scolastica è in un momento difficile”. “Un’altra perdita – aggiunge una collega sui social -. Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori”.