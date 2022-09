Docente no vax rientra in classe: “Vinta la mia battaglia, ma poca solidarietà dei colleghi”

Docente no vax rientra in classe: “Vinta la mia battaglia, ma poca...

Roberta Salimbeni, docente della scuola media Gentile di Fabriano (Ancona) annuncia la fine della propria battaglia. Una lotta fatta di sudore e sacrifici, che alla fine è riuscita a vincere dopo un anno.

Tutto è iniziato oltre dodici mesi fa con il rifiuto della professoressa di sottoporsi a vaccino obbligatorio. “Non ho insegnato fino a gennaio e sono stata senza stipendio”. Una conseguenza che ha chiaramente causato problemi economici alla docente rimasta però fedele ai propri principi. Una scelta coerente e consapevole: “Sapevo che non avrei avuto il Green pass ma non trovavo giusto che le istituzioni, dopo aver dato facoltà di scegliere, hanno reso obbligatoria la somministrazione. Oltre al vaccino, la prof ha rifiutato la possibilità del tampone ogni due giorni, finchè non ha contratto il Covid dopo le feste natalizie.

Tornata in classe nel secondo quadrimestre, poiché ha ricevuto la certificazione verde per guarigione, la docente di Fabriano inizierà regolarmente l’anno nella propria cattedra. Ha tenuto a ringraziare i propri alunni che hanno compreso la scelta e afferma che rifarebbe tutto, nonostante la poca solidarietà dei colleghi.