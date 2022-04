Docente supplente “manesca” in una scuola di Pesaro, i genitori insorgono e denunciano

Una docente supplente alza le mani su qualche studente, le famiglie, senza troppi indugi, presentano una denuncia ai carabinieri e anche alla Procura della Repubblica: accade in una scuola secondaria di primo grado di Pesaro e ne dà notizia il quotidiano Il Resto del Carlino.

Secondo quanto riporta il quotidiano qualche giorno fa l’insegnante ha iniziato la giornata scolastico con la proiezione di video, ma – per motivi che ancora non sono stati chiariti – le cose non vanno per il verso giusto.

Stando alle denunce presentate dalle famiglie “volano offese e perfino scappellotti all’indirizzo dei ragazzi”.

Un genitore intervistato dal giornalista del Resto del Carlino afferma: “Per ragioni che ancora non abbiamo capito l’insegnante ha cominciato a dare schiaffi a nostro figlio ma non solo a lui; agli schiaffi sono seguiti episodi con spinte, strattonamenti, calci. Nostro figlio è stato inseguito per l’aula e messo fuori dalla porta, costretto a stare seduto a terra. Il ragazzo era molto spaventato e piangeva, ha chiesto aiuto al personale Ata presente nel piano”.

A quanto risulta dalle cronache nei confronti del docente è stato già avviato da parte del dirigente scolastico un procedimento disciplinare al termine del quale si potrà sapere qualcosa di più sull’