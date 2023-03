Docente trovato morto a scuola, si pensa al suicidio: succede in Francia. Un’alunna: “Aveva sofferto di depressione”

Una storia triste quella che arriva dalla Francia, precisamente dalla scuola Arc d’Orange, nel Vaucluse, secondo quanto riporta il giornale La Provence. Un professore si sarebbe tolto la vita proprio sul posto di lavoro, a scuola: il suo corpo sarebbe stato rinvenuto ieri, 16 marzo, in un’aula, da un addetto alle pulizie.

Il docente, che insegnava fisica e chimica al liceo da molto tempo, aveva 50 anni. L’ipotesi del suicidio è quella più probabile secondo gli inquirenti. La scuola, appresa la notizia, ha deciso di sospendere tutte le lezioni. L’istituto ha pensato di attivare uno sportello psicologico per gli studenti.

La testimonianza di una studentessa

Il professore, a quanto pare, avrebbe sofferto recentemente di depressione. Hassna, studentessa 16enne, ha raccontato, come riporta Il Mattino: “Un mio amico ci ha inviato un messaggio per dirci che c’era un insegnante di fisica e chimica che era morto. Ci è stato comunicato che si è suicidato in una delle aule della scuola. Non abbiamo avuto ulteriori informazioni, ci è stato detto di andare a casa la mattina e tornare nel pomeriggio. Era un professore gentile, molto simpatico. Era sempre disponibile per i suoi allievi”.

“So che era stato monitorato dal punto di vista psicologico l’anno scorso perché era in depressione. È tornato quest’anno. All’inizio dell’anno era in ottima forma, andava molto bene, più passava il tempo e più si vedeva che non voleva più insegnare, al contrario di prima. Fa male. Due giorni fa ho fatto lezione con lui, era solo. Avremmo potuto parlargli. È terribile”, ha aggiunto.

Caso simile a quello italiano

La notizia è giunta praticamente un giorno dopo un altro fatto tristissimo analogo: nella provincia di Bologna un docente, della stessa età del collega francese, si è tolto la vita nel cimitero del paese dopo aver saputo di essere stato sospeso in seguito agli sviluppi di un’indagine nei suoi confronti relativa ad una relazione ambigua con una studentessa. Anche in questo caso, secondo quanto riferiscono le persone a lui vicine, il docente soffriva di depressione.