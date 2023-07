Docente tutor e orientatore, ora la piattaforma funziona, anche grazie alle segnalazioni dei nostri lettori

Ieri il nostro portale, commentando una lettera di un lettore e la proroga al 16 settembre concessa dal MIM per la chiusura delle attività della piattaforma dove circa 52.000 docenti tutor e orientatori si stanno formando in vista dell’avvio dell’anno scolastico, aveva indicato malfunzionamenti e incompletezza dei materiali (in particolare che il modulo 6 era “vuoto”).

Oggi, alle 12.38, la dirigente dell’area formazione di Indire ha scritto a tutti i docenti in formazione comunicando di essere “…felice di notificarvi che il 25 luglio abbiamo completato la produzione delle lezioni e ieri sera abbiamo terminato il caricamento dei contenuti del percorso formativo OrientaMenti”. La dirigente scrive inoltre: “Vi prego di credere che il compimento di questa attività ha impegnato senza sosta un numeroso gruppo di lavoro composto da personale di Indire ed esperti esterni, che si sono dedicati con grande professionalità e senza risparmiarsi a questa importante impresa”. E per completare il quadro la mail riporta anche il positivo commento sul percorso di formazione inviato proprio ieri sera da un docente di Massa Carrara che ha concluso i diversi moduli e svolto i relativi test.

Non possiamo che unirci anche noi a questa soddisfazione, con gioia e a nome di tutti gli altri docenti, legata al fatto che la piattaforma, a un mese dalla sua apertura (e a un mese e mezzo dalla sua chiusura, proroga compresa) sia finalmente completa e completamente fruibile dai tutor in formazione.

Non pensiamo che il nostro articolo abbia dato una spinta ad accelerare l’evento ma, se così fosse (anche solo in parte) non potremmo che confermare l’utilità della libera informazione con le parole di Humphrey Bogart che nel film L’ultima minaccia del 1952 recita la famosissima battuta: That’s the press, maybe the press …

Buon lavoro a tutti e a tutte. Restano, ovviamente, ma questo riguarda il Ministero, tutte le questioni cui a cui abbiamo dedicato una diretta a inizio luglio che ha messo in chiara evidenza la complessità del passaggio alla messa a terra delle linee guida dell’orientamento pubblicate il 22 dicembre 2022.

Da ultimo segnaliamo, per completezza di informazione, che nella fretta di completare al più presto la piattaforma il Ministero non ha trovato il tempo di aggiornare il portale che, anche oggi come ieri, non riporta nella sezione news la notizia della proroga (https://docentitutor.istruzione.it/notizie_link.html controllato alle ore 14.49 di oggi 27 luglio 2023). Magari domani….