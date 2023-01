Docente tutor, l’idea di Valditara viene incontro agli insegnanti prossimi alla pensione: ma quando si concretizzerà?

Il ministro Valditara almeno in teoria comincia bene. Mi riferisco alla sua idea di istituire la figura del docente-tutor. Per me, insegnante ultra63enne a cui – vista la minaccia di ritorno della famigerata pensione Fornero – mancherebbero poco più di 3 anni alla fine della vita lavorativa, sarebbe l’ideale.

Sì, perché più invecchio più mi diventa difficile stare in cattedra: la mente non è più così lucida, capita di fare errori (magari quegli stessi che si rinfacciano ai propri allievi), anche l’energia e l’entusiasmo degli anni verdi inevitabilmente calano.

Quindi ben venga questa figura di docente dei docenti. Ho una sola preoccupazione: data la lentezza della pubblica amministrazione non vorrei che il progetto si concretizzasse quando io non solo sarò già in pensione ma…quando sarò già passato alla cosiddetta miglior vita!

Daniele Orla