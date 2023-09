Docente tutor, moduli di trenta ore: c’è il rischio di perdere tempo a scapito di altre discipline? La risposta dell’esperto

Cosa dovranno contenere i moduli di orientamento formativo di almeno trenta ore nelle scuole secondarie di primo grado? Come applicare le nuove linee guida sull’orientamento a scuola? Quali esempi per docenti e dirigenti? Ma soprattutto, c’è il rischio per un docente di perdere tempo a scapito delle altre discipline?

Ecco la risposta del docente Giovanni Morello: “Il rischio c’è, dipende da come vengono realizzate e che piano si segue. I docenti devono essere consapevoli dell’importanza dell’orientamento. Se si fa qualcosa di utile in queste trenta ore non si perde tempo. Se viene vissuto come qualcosa di calato dall’alto, come un obbligo da ottemperare perché c’è lo dice la legge allora sì, si perde tempo. Occorre provare a fare qualcosa di utile in queste trenta ore”.

Della definizione di orientamento, della differenza tra orientamento formativo e orientamento informativo, della differenza tra moduli per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e di tanto altro, si è parlato nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di ieri, martedì 26 settembre, alle ore 16,00. Ospiti i docenti ed esperti Aluisi Tosolini e Giovanni Morello.

