Docente va in pensione dopo 40 anni, collegi e studenti si fanno trovare nel corridoio per l’ultima volta per salutarlo e applaudirlo

Una sorpresa che ha emozionato il professore Enzo Novara, docente di filosofia dello storico liceo classico D’Azeglio di Torino. Dopo quarant’anni di servizio per il suo ultimo giorno di scuola docenti, studenti e tutto il personale scolastico si sono fatti trovare nel corridoio divisi in due ali per ringraziarlo e applaudirlo, una vero e proprio “Walk of fame”.

Al podcast di Mario Calabresi il professore ha raccontato l’emozione del momento: “La verità è che si può essere molto felici di essere un insegnante. I ragazzi sono cambiati perché è cambiato il mondo, sono cambiati i contesti e soprattutto sono cambiati gli adulti. Però sono convinto che alcune cose di fondo siano sempre le stesse: i ragazzi hanno innanzitutto una grande passione per le idee e bisogna aiutarli a portarla alla luce, svegliare le loro coscienze. L’insegnante non è che debba essere oggetto di fede. Ma di fiducia forse sì! L’errore è fondamentale, eppure viene sempre meno accettato. Invece è formativo, anche nella vita non è che impari quando le cose vanno tutte bene, ma quando sbagli o fallisci”.

E continua: “Mi attendevo un semplice saluto, specialmente alla fine dell’anno, ma il modo in cui è avvenuto è stato davvero meraviglioso e emozionante. Certamente, durante questo lungo periodo di lavoro ci sono stati momenti difficili. Si verificano situazioni che nemmeno puoi immaginare. Tuttavia, devo dire che mi sono sentito davvero bene con i ragazzi. Non c’era motivo di non sorridere, di non dare loro il massimo. Li ho ascoltati e sentiti. Potrebbe sembrare strano considerando l’impegno richiesto, ma posso affermare sinceramente che mi sono davvero divertito”.