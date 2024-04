Docenti aggrediti, aumentano le violenze dei genitori mentre si riducono quelle degli studenti: il censimento del Ministero annunciato da Valditara

Nell’anno scolastico in corso sono cresciute sensibilmente le aggressioni dei genitori verso i docenti: a dirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine del congresso Anp in corso a Roma. L’aumento degli episodi di cronaca, quindi, non è solo un’impressione generale, ma è ora confutato anche dai numeri.

“Per la prima volta – ha detto il titolare del Mim – abbiamo fatto un censimento di tutte le violenze commesse ai danni del personale della scuola e il dato drammatico è che quest’anno registriamo un aumento esponenziale delle violenze commesse dai genitori rispetto all’anno scorso quando erano soprattutto studenti“. Così

Valditara ha quindi ricordato che “il disegno di legge sul voto di condotta sarà approvato a breve in Senato” e che “contiene delle norme molto significative tra cui la responsabilità civile azionabile direttamente dalla scuola nei confronti dei genitori che dovessero aggredire un dirigente scolastico, un professore o il personale scolastico”.