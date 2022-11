Docenti aggrediti: è emergenza educativa? La parola agli esperti. DIRETTA giovedì 3 novembre ore 16

Negli ultimi tempi, si sente sempre più parlare di genitori che, in seguito a piccoli o gravi incidenti avvenuti ai loro figli tra le mura scolastiche, accusano subito i docenti, secondo molti diventati dei veri e propri capri espiatori, puniti talvolta in forza di denunce (estremamente frequenti), talvolta col ricorso alla violenza. La categoria insegnante inizia a risentire pesantemente di questa situazione. La posizione che è emersa sui social è infatti praticamente univoca: i docenti hanno quasi paura a svolgere il proprio mestiere a causa di fenomeni del genere. In molti auspicano a gran voce l’utilizzo di telecamere a scuola, proprio per avere delle prove di ciò che avviene in classe ed evitare accuse infondate.

I casi che potremmo citare sono innumerevoli. Qualche tempo fa ha fatto parlare di sé una classe di primaria attaccata da uno sciame di vespe nel giardino della scuola: anche in questo frangente è scattata subito la denuncia alla maestra da parte dei genitori. Quest’ultima è stata poi scagionata dal pm, che ha archiviato tutto.

Tra gli ultimi casi a destare scalpore quello relativo a un bambino di dieci anni che è caduto a scuola, i cui genitori hanno prontamente querelato la maestra accusandola di averlo addirittura spinto e strattonato. Una lettrice della Tecnica della Scuola in proposito dichiara: “Non fa notizia quando si fa male la maestra per dividere compagni che litigano, per evitare comportamenti pericolosi, per calmare attacchi d’ira. Vogliamo le telecamere in classe altrimenti perderemo la nostra dignità di docenti”. O ancora, una seconda lettrice: “Ormai fare l’insegnante è diventato pericoloso devi aver paura di parlare di muoverti di fare o non fare…ti picchiano ti denunciano ti zittiscono ti minacciano…..ed è sempre colpa dell’insegnante”.

Ospiti dell’appuntamento gli esperti Francesco Pira, professore associato in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università di Messina; Filomena Labriola, pedagogista e presidente Anpe (Associazione Nazionale Pedagogisti) per Puglia e Basilicata; Elena Arestia, psicologa scolastica; Elena Ugolini, responsabile generale delle Scuole Malpighi; Antonio Affinita, direttore generale Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus.

