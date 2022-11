Docenti aggrediti e umiliati, non c’è più rispetto: parola agli esperti . DIRETTA giovedì 3 novembre ore 16

I fatti di cronaca riguardanti le aggressioni ai danni dei docenti ultimamente riempiono le pagine dei giornali. Le ragioni alla base delle proteste da parte di genitori e alunni spesso le più futili: dal sequestro di un telefonino a un voto poco soddisfacente. Per non parlare degli episodi di puro bullismo, senza alcuna motivazione apparente se non il piacere di deridere un insegnante, come accaduto solo qualche settimana fa, quando alcuni studenti hanno imbracciato la pistola ad aria compressa colpendo in viso il loro docente e riprendendo la scena per intero.

La Tecnica della Scuola per ragionare sul fenomeno e produrre riflessioni che possano aiutare gli educatori a comprendere questi episodi, per arginarli, ha invitato nel prossimo appuntamento live gli esperti: Francesco Pira, professore associato in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università di Messina; Filomena Labriola, pedagogista e presidente Anpe (Associazione Nazionale Pedagogisti) per Puglia e Basilicata; Elena Arestia, psicologa scolastica; Elena Ugolini, responsabile generale delle Scuole Malpighi; Antonio Affinita, direttore generale Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus.

