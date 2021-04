Docenti assunti su sostegno senza specializzazione: in ruolo con soli tre anni di supplenze? L’ex grillina Granato lancia l’allarme

L’assunzione straordinaria da graduatorie per titoli e servizi, senza prove concorsuali, potrebbe portare all’immissione in ruolo su sostegno di personale precario non specializzato. A lanciare l’allarme è la senatrice Bianca Laura Granato, passata da qualche settimana al Gruppo Misto dopo avere abbandonato il M5s con il quale era giunta in Parlamento dove era pure capogruppo in Commissione Cultura.

Tre annualità e in ruolo?

La senatrice calabrese ha contestato “l’ipotesi della paventata stabilizzazione ‘indiscriminata’ dei docenti. I cosiddetti ‘beneficiari’ – ha detto Granato – sarebbero quei docenti che non hanno superato il concorso straordinario, per giunta semplificato, con cui si sarebbero dovuti assumere 32.000 docenti non abilitati. A causa del ricorso improprio e abusato alle cattedre in deroga, moltissimi docenti non specializzati, oggi, avrebbero maturato le tre annualità di servizio su sostegno” senza specializzazione.

Secondo la senatrice, “qualora andasse in porto il piano di stabilizzazione di massa dei docenti con il requisito di 3 annualità di servizio (che nella scuola corrispondono a soli 18 mesi) a cui si stanno adeguando tutte le forze politiche confluite nel Governo Draghi, tranne parte del M5s e Italia Viva, anche sul sostegno rischiano di essere assunti senza una selezione adeguata docenti non specializzati“.

La specializzazione è un requisito dirimente

Secondo Granato, “affinché il diritto all’inclusione sia effettivamente garantito dallo stato, la specializzazione è un requisito dirimente. Si devono perciò mettere in atto le procedure semplificate per velocizzare il reclutamento del personale specializzato con le procedure già approvate a dicembre scorso”.

A ben vedere, l’ipotesi della senatrice Granato appare di non facile compimento: il conseguimento della specializzazione universitaria su sostegno rimane infatti indispensabile per la collocazione nei ruoli dello Stato. Mentre solo per le supplenze i dirigenti scolastici possono individuare anche docenti non specializzati, qualora le graduatorie con candidati specializzati fossero esaurite.

L’interrogazione al ministro Bianchi

In ogni caso, la senatrice ex grillina, insieme alla collega Luisa Angrisani, ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per chiedere informazioni sull’assunzione di personale specializzato sul sostegno a partire dal prossimo anno scolastico: le due senatrici hanno chiesto al titolare del MI come intenda dare “seguito alle previsioni della legge di Bilancio per il 2021 che ha autorizzato il MI a bandire procedure selettive per l’accesso in ruolo“.

“Abbiamo chiesto al Ministro, dunque, entro quale termine intenda dare attuazione alle disposizioni della legge 178 del 2020, avviando le procedure concorsuali per i posti di sostegno”, ha concluso Granato.

