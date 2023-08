Docenti di scienze naturali, al via il 30 agosto a Pisa il convegno sul futuro dell’educazione scientifica

Dal 30 agosto al 1° settembre, a Pisa, si svolge il Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali (ANISN) organizzato in collaborazione con la Scuola Normale Superiore. Il tema dell’evento è: “Il futuro dell’educazione scientifica: innovazione, strategie, temi, tecnologia e strumenti di pensiero“.

Il futuro dell’educazione scientifica, costituirà il fil rouge del convegno che prevede: seminari di scienziati sulle frontiere delle discipline che afferiscono ai settori disciplinari ANISN, la visita ad alcuni centri di ricerca, una tavola rotonda sulla formazione dei docenti, il resoconto e le prospettive di alcune iniziative e progetti ANISN, la presentazione di attività e percorsi di ricerca didattica realizzati dalle Sezioni e dai centri IBSE ANISN e la realizzazione di alcune attività anche con strumenti digitali.

Le istituzioni che parteciperanno

Oltre alla Scuola Normale Superiore, con cui l’ANISN Pisa collabora stabilmente dal 2010, saranno coinvolte anche altre prestigiose istituzioni dell’area pisana: il NEST (National Enterprise for nano Science and nano Technology), la Fondazione Pisana per la Scienza, la Scuola Superiore Sant’Anna, EGO-Virgo (European Gravitational Observatory e l’antenna interferometrica Virgo), l’Istituto di Geofisica del CNR Pisa, l’Università di Pisa. Sarà inoltre un’importante occasione per confrontarsi e discutere le esperienze e le numerose attività che hanno caratterizzato l’impegno dell’ANISN, per illustrare i risultati raggiunti e le reti di collaborazione che, a livello nazionale e internazionale, l’ANISN ha attivato e sta attivando con partner di grande rilevanza per contribuire all’innovazione della scuola italiana.

Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni sul programma sul sito www.anisn.it