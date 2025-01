Docenti e dirigenti all’estero, a breve i bandi: quali requisiti saranno necessari per partecipare alle selezioni?

Mercoledì 15 gennaio si è tenuto, in modalità videoconferenza, un incontro tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca e il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Durante l’incontro sono state presentate le bozze dei bandi relativi alle procedure di selezione per docenti e dirigenti scolastici destinati a incarichi all’estero.

Requisiti per partecipare alla selezione

Secondo quanto riportato dalla CISL Scuola, l’ipotesi presentata prevede la possibilità di partecipazione per i dirigenti scolastici e i docenti a tempo indeterminato che abbiano svolto almeno tre anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, escluso l’anno scolastico in corso.

Tra i requisiti richiesti figurano:

Certificazione linguistica : livello minimo B2 del QCER nella lingua per cui si concorre.

: livello minimo B2 del QCER nella lingua per cui si concorre. Formazione specifica: lartecipazione ad almeno un’attività formativa di almeno 25 ore su temi legati all’intercultura o all’internazionalizzazione (o al management per i dirigenti scolastici), organizzata da enti accreditati dal MIUR.

Le posizioni della CISL Scuola

La CISL Scuola ha accolto favorevolmente l’idea di non fissare un punteggio minimo per i titoli culturali, professionali e di servizio come requisito per accedere al colloquio attitudinale. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il peso eccessivo attribuito al colloquio rispetto al punteggio complessivo, che include anche la valutazione dei titoli.

In arrivo anche delle FAQ

L’Amministrazione ha confermato l’intenzione di pubblicare specifiche FAQ per chiarire eventuali dubbi interpretativi relativi ai bandi, una volta resi ufficiali.