Docenti e studenti faranno lezione in container a Piacenza, Gilda: “mancanza di rispetto per un’intera categoria presa a pesci in faccia”

A dare la notizia è il sindacato Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza: alunni e docenti dei licei Respighi e Colombini saranno sistemati per due anni in un campo container, secondo quanto è stato annunciato dall’amministrazione della città.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza promette battaglia: “Certamente non staremo con le mani in mano, alla mancanza di rispetto per un’intera categoria presa a pesci in faccia in qualche modo reagiremo. Stiamo esaminando il profilo giuslavoristico e legale in generale sia la reazione politica. Ricordiamo ai partiti politici i prossimi turni di amministrative nei comuni e le prossime elezioni europee” .

La Gilda fa sapere di essersi rivolta (senza ottenere risposta) anche al segretario provinciale del Pd e poi alla neo eletta segretaria nazionale Elly Schlein per chiedere lumi su questo sgradevole atteggiamento dei loro rappresentanti piacentini.