Docenti e studenti, mascherine indossate per troppe ore fanno male

Con il ritorno della scuola in presenza quasi al 100%, sono milioni gli studenti e i docenti costretti all’uso prolungato per molte ore della mascherina in classe. Purtroppo lo stare troppo tempo in locali chiusi indossando sempre la mascherina provoca dei disturbi indesiderati.

Mascherine indossate molte ore

Abbiamo chiesto ad alcuni docenti e ad alcuni studenti cosa si prova a indossare la mascherina per cinque ore consecutive, ovvero per l’intera mattinata scolastica.

Ci hanno risposto che oltre il fastidio dell’appannarsi degli occhiali, restano forti dolori al viso e alle orecchie, problemi di respirazione e ossigenazione del cervello. Durante l’attività didattica si riscontrano degli evidenti deficit di concentrazione sia per gli studenti ma anche per i professori.

Cosa dice il medico

Per capire quali effetti collaterali si hanno indossando per molte ore la mascherina, abbiamo rivolto questa domanda ad un medico competente di una scuola.

Ci ha risposto che senza alcun dubbio l’uso prolungato della mascherina indossata tramite degli elastici provoca molto spesso lo sviluppo di lesioni cutanee facciali, dermatite irritante e crea un forte indolenzimento dietro le orecchie.

Se la mascherina è troppo aderente al viso, ci sarebbe il rischio anche di difficoltà respiratorie e di una scarsa ossigenazione, ma questo problema non accade con mascherine di tipo chirurgico.

Il medico raccomanda anche di fare attenzione al tipo di materiale della mascherina, infatti poichè sta a contatto della bocca, bisogna fare attenzione a non utilizzare materiali che magari sono anche tinteggiati.