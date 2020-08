Docenti fragili, qualche domandina facile, signori del Governo

Riguardo ai Docenti “fragili”, si stanno leggendo le più assurde e “fantasiose” anticipazioni ( fantasiose si riferisce alla fantasia di chi le ha prodotte, ma purtroppo sono reali nelle intenzioni governative!), come quella che, ad usufruire di determinate tutele, debbano essere solo i malati oncologici o gli affetti da immunodeficienze.

E tutti gli altri con croniche patologie polmonari, cardiache, ipertensive, ecc. già previste nei precedenti protocolli?

Miracolo! Son guariti di colpo! Cosa non riesce a fare un comitato tecnico “scientifico”: santi subito!

Per gli altri, le uniche tutele, di cui si legge, sono mascherina ffp2 e visiera: sotto evidentemente dovremo indossare… la mascherina ad ossigeno!

Agli altri verrà “graziosamente e generosamente concesso” di partecipare ai Collegi on line ( cosa che si farà necessariamente per tutti a meno di non affittare le piazze e i campi sportivi!) e saranno esonerati dalle visite guidate ( “Quant’è buono lei!” diceva Fantozzi)

Gli alunni non possono indossare le mascherine per 5 ore: il personale docente è obbligato a farlo anche per più ore e con un bel po’di anni e patologie in più!

Durante le interrogazioni gli alunni potranno togliere le mascherine. E durante le spiegazioni i Docenti?

Il distanziamento fra gli alunni sarà di un metro scarso: all’estero di 1 metro e mezzo o 2. E i famosi starnuti o colpi di tosse hanno una gittata di circa 7 metri, lo ricordate?

Attorno alle cattedre non ci saranno separatori in plexiglass. Negli uffici, sì.

Giudici e professori universitari potranno condurre i loro processi o lezioni on line: gli alunni di scuole medie e superiori in grado di gestire benissimo il computer, no.

Gli alunni “fragili” potranno fruire della DAD: i Docenti “fragili”, no.

Ditecelo francamente in un orecchio (non lo diremo a nessuno): Ci volete tutti morti?

Bel risparmio di pensioni e stipendi più bassi ai neo-assunti al posto nostro. Quale economista ve l’ha suggerito?

Complimenti!

Federica Venti