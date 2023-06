Docenti idonei e docenti ingabbiati: Uil Scuola chiede una soluzione urgente

Ci sono due problemi importanti da affrontare e risolvere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, quello dei docenti idonei e quello degli “ingabbiati”: lo sottolinea Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale di Uil Scuola.

“La scuola – spiega il segretario – ha bisogno di un provvedimento legislativo urgente che abroghi la validità biennale delle graduatorie di merito dei concorsi per procedere negli anni con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti idonei”.

“Gli idonei – aggiunge – non vanno dimenticati, sono precari da anni e sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi già espletati. Va garantita loro l’assunzione in ruolo. Abbiamo avanzato questa richiesta in tutte le sedi di confronto, politico e ministeriale”.

Il sindacato, però, “aspetta risposte urgenti anche su un’altra questione, vale a dire quella legata ai docenti ingabbiati ovvero le migliaia di docenti di ruolo già abilitati ma con il titolo specifico per altro grado di scuola che fino a oggi non hanno potuto conseguire l’abilitazione”.

Il problema è molto serio perché “il concorso straordinario abilitante bandito in Gazzetta Ufficiale tre anni fa non è mai stato attuato e così di fatto si impedisce ai docenti di abilitarsi. Con una beffa economica: a tutti gli insegnanti e aspiranti che si sono iscritti al concorso è stato chiesto un contributo di 15 euro”.

Uil Scuola spiega poi che, secondo quanto previsto dalle regole in vigore sui percorsi abilitanti contenute nel DL 36/2022, anche questi docenti rientrerebbero nel numero massimo del contingente di personale docente che potrà abilitarsi, anche se con una quota di posti a loro riservata; ma tutto questo “determinerà inevitabilmente l’esclusione di numerosi docenti dai suddetti percorsi”.

E’ probabile che già con uno dei prossimi decreti legge all’esame del Parlamento il Governo proceda ad inserire uno o più emendamenti per affrontare queste e altre questioni sul tappeto.