Docenti insultati e vessati, come gestire i conflitti in classe? Cosa fare in caso di problemi con docenti e studenti?

Docenti insultati e vessati, come gestire i conflitti in classe? Cosa fare...

Gli insegnanti sono spesso insultati e vessati da docenti e genitori: cosa fare per gestire i conflitti i classe e per evitare situazioni spiacevoli? Ovviamente non si tratta di qualcosa che si realizza dall'oggi al domani, ma di un processo complesso, che spesso esula da ciò che può realmente fare il docente.

Il conflitto è un momento spiacevole per tutti, in cui le parti si scontrano e si trattano male. Il conflitto è un tipo di interazione caratterizzata da una divergenza di scopi tale, in presenza di risorse troppo scarse perché i soggetti possano conseguire detti scopi simultaneamente, da rendere necessario a ciascuna delle parti il neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedire l’azione altrui, anche se ciò comporta infliggere un danno e sopportare costi elevati a fronte dello scopo che si persegue. Conflitto è tuttavia funzione fisiologica, come bere e mangiare. Lo possiamo intendere anche quale opportunità:

aumenta le motivazioni al mutamento, all’intervento e all’attività

aumenta la mobilitazione dell’energia psichica

aumenta la coscienza del proprio ruolo

aumenta l’identità.

I punti tematici

Conflitti e negatività, introduzione

Il conflitto a scuola: problemi, contrasti, insulti, veemenza

Cenni di biologia: a) le due nature variabili; b) la triplice provenienza delle negatività; c) i tre cervelli

Elementi di osservazione del comportamento, qualificazione di cosa non fare e di cosa fare

Buone pratiche a Scuola: gestione, trasformazione, riparazione, riassorbimento

Capacità: comunicazione, negoziazione, mediazione, regolazione delle emozioni, soluzioni amministrative

Gestione dei conflitti (tipologia bassa)

Le critiche, il lamento, la polemica (“la scuola non mi piace”, “lei insegna male”)

La via del dialogo: esplora, contieni, trasforma

Dispositivo della Capacità negativa

Parola chiave e direzionale, ascolto attivo che accoglie e contiene

Esercizi, esempi, casi concreti

Gestione dei conflitti (tipologia alta)

Il furore distruttivo, l’insulto, le illazioni squalificanti (“non sa insegnare”, “voi sapete solo giudicare”)

La via del contenimento e della protezione buona: ribadisci, fronteggia, congedati

Dispositivo della Protezione buona

Contenuto solenne, garbo professionale, congedo

Esercizi, esempi, casi concreti

Conclusioni e riepiloghi

Il corso

