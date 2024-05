Docenti precari triennalisti sull’abilitazione: ecco le proposte

I docenti precari, del tutto insoddisfatti delle disposizioni relative alle abilitazioni, avanzano le loro richieste. I provvedimenti relativi alla attivazione dei corsi per l’abilitazione alla professione docente solo per certe categorie sono assolutamente inaccettabili, e alimentano gravi discriminazioni nei riguardi di chi avrebbe dovuto beneficiare prioritariamente di tali decreti! Inoltre è stato previsto il NUMERO CHIUSO PER CHI ATTENDE DA 10 ANNI DI ABILITARSI, E IN ALCUNI CASI NE HA NECESSITA’ PER ESSERE STABILIZZATO (esempio docenti delle scuole paritarie), mentre si è concesso di far abilitare indiscriminatamente chi un lavoro o una abilitazione già l’hanno!I Comitati dei docenti precari triennalisti trasmettono le seguenti richieste a Governo, Parlamento e Sindacati, al fine di evitare una discriminazione tra professionisti che non ha precedenti:

1) Inserimento in prima fascia con riserva per tutti i docenti precari triennalisti, da sciogliere entro il 31 luglio 2025.Ciò andrebbe ad arginare pro tempore la questione della discriminazione subita da chi non ha potuto iniziare i percorsi abilitanti perché non attivi.

2) Consentire ai candidati di presentare la domanda di iscrizione ai corsi in tutte le università che hanno istituito il percorso per la stessa classe di concorso.La disposizione del DECRETO DI RISERVA DEI POSTI PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI A.A. 2023/2024 n. 620 del 22-04-2024 – Art. 2 (Riserva posti e criteri di accesso) c. 2., ove è riportato che ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione, è assolutamente limitantee va modificato per consentire la contemporanea iscrizione in tutti gli atenei che attiveranno i corsi per la stessa classe di concorso.

3) Eliminazione del NUMERO CHIUSO e liberalizzazione dei percorsi abilitanti. I corsi devono essere aperti a tutti, senza numero chiuso e senza preselezione, come avvenuto per le categorie dei docenti già di ruolo, degli abilitati e degli specializzati su sostegno. La discriminazione tra chi si è potuto inserire in sovrannumero e illimitatamente e i triennalisti è mostruosa; chi ha svolto anni di servizio, addirittura più di tre, non può essere penalizzato così ferocemente, va valorizzata l’esperienza acquisita sul campo che moltissimi tra le categorie agevolate non hanno maturato, soprattutto sulla secondaria di 2° grado. La logica implicava che la riserva sarebbe dovuta essere su chi un lavoro o una abilitazione già l’ha, e soprattutto il NUMERO CHIUSO (mascherato dalla magica parola FABBISOGNO) andava posto sulle categorie interessate dalla mobilità compiendo una ricognizione sulle cattedre disponibili, non su chi non ha avuto alcuna possibilità di abilitarsi alla professione da ben 10 anni!Le abilitazioni di già abilitati, specializzati, e insegnanti di ruolo provocheranno un intasamento della I Fascia secondaria a seguito dell’inserimento del gran numero di abilitati sovrannumerari,contro le poche decine di precari che riusciranno ad abilitarsi (semprechè i corsi a loro deputati partano);

4) Possibilità di abilitarsi con un percorso da 30 CFU erogato interamente online come per le altre categorie. L’esperienza acquisita da chi ha svolto almeno tre anni di servizio manifesta chiaramente l’inutilità di recarsi presso le università per sottoporre docenti già esperti a un superfluo aggravio, che non formerebbe il docente più di quanto abbia fatto la sua annosa presenza nelle classi.

5) Graduatoria a scorrimento nel tempo (come per il Pas), a seguito della domanda presentata in una data università, qualora la domanda sia superiore all’offerta formativa. Ciò assicurerebbe prima o poi l’ingresso in quella struttura; il meccanismo dei due punti di bonus sui corsi da 30 CFU per triennalisti, relativi al mancato inserimento nel ciclo precedente, è assolutamente insufficiente a garantire l’ingresso ai cicli successivi, date le variabili che possono intercorrere.

6) Attivazione dei percorsi abilitanti per tutte le classi di concorso. Non è stata prevista l’attivazione, da parte degli atenei, di corsi su diverse classi di concorso, ad esempio B019. Tutti devono avere il diritto di potersi iscrivere per la formazione sulla propria disciplina.

7) Possibilità di accedere ai corsi per triennalisti anche a chi non ha svolto esclusivamente il servizio negli ultimi cinque anni, ma ha insegnato negli anni antecedenti.

I Comitati chiedono a Governo e Sindacati l’apertura di un tavolo tecnico, con la presenza di una delegazione dei rappresentanti dei docenti precari, volto a modificare le disposizioni dei D.M. n. 620 e n. 621 del 22 aprile 2024, anche attraverso l’emanazione di nuovi provvedimenti.

Docenti precari triennalisti