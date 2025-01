Docenti si dimettono dai ruoli assegnati per rapporti difficili con la dirigenza. Gilda: “Chiediamo la nomina di un ispettore”

Docenti si dimettono dai ruoli assegnati per rapporti difficili con la dirigenza....

In un liceo di Verona si sta consumando una crisi senza precedenti. In poche settimane, oltre 50 docenti in ruoli chiave hanno rassegnato le dimissioni, denunciando rapporti difficili con la dirigenza. Tra i dimissionari figurano collaboratori del dirigente scolastico, coordinatori di classe e di dipartimento, nonché docenti con incarichi di funzione strumentale.

La Gilda degli Insegnanti, sia a livello nazionale che provinciale, si schiera al fianco dei docenti coinvolti, esprimendo preoccupazione per una situazione che rischia di compromettere il clima scolastico e la qualità dell’insegnamento.

“Chiediamo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto la nomina di un ispettore tecnico che verifichi quanto accaduto, auspicando un’indagine imparziale che non si limiti alla versione fornita dal dirigente scolastico”, dichiara il sindacato.

La Gilda garantisce il proprio impegno nel monitorare la situazione, ribadendo la necessità di trasparenza, collegialità e democrazia nelle istituzioni scolastiche. “È fondamentale ricostruire un clima di fiducia e serenità, condizioni indispensabili per il buon funzionamento della scuola e per garantire agli studenti un’istruzione di qualità”, conclude la nota del sindacato.

La vicenda resta sotto osservazione e potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.