Docenti tutor e per l’orientamento, per combattere la dispersione scolastica: il programma del ministro Valditara

Il Ministro Valditara ha annunciato che sta per essere emanato il decreto per dare il via ad un importante azione per contrastare la dispersione scolastica finanziata con i fondi del PNRR.

Verranno formati non meno di 40mila docenti che avranno funzioni di tutoraggio e orientamento nei confronti degli studenti.

Per il momento il progetto dovrebbe riguardare il triennio della secondaria di secondo grado anche se per la verità le attività di orientamento dovrebbero essere migliorate proprio a partire dall’ultimo anno della scuola del primo ciclo dal momento che abbandoni e bocciature sono molto frequenti nei primi due anni delle “superiori” e sono la causa principale della dispersione.

Nella nostra intervista parliamo dell’argomento con il presidente dell’ANP Roma Mario Rusconi.