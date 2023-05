Docenti tutor, perché i presidi hanno difficoltà ad avere adesioni? PARTECIPA AL SONDAGGIO

La scadenza per presentare la candidatura per ricoprire la posizione di docente tutor e accedere al corso di formazione di Indire di 20 ore è il 31 maggio: si tratta di una proroga poiché quella iniziale era stata fissata ad inizio mese. Tuttavia, diversi dirigenti continuano ad avere difficoltà con le adesioni per questa figura. A Padova, ad esempio, sono già cinque gli istituti che hanno messo formalmente in discussione la scelta attraverso mozioni firmate dal Collegio docenti o dichiarazioni collettive: “Non ci presentiamo né per il ruolo di tutor né per quello di orientatore”. Al liceo scientifico Eugenio Curiel 80 professori su 81, lo scorso 18 maggio, hanno dichiarato la loro indisponibilità “a candidarsi nel ruolo di docenti tutor” sottoscrivendo un documento in cui si parla di progressiva “corrosione del tempo dedicato alle attività disciplinari”.

Ma qual è il motivo principale? La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori di partecipare al sondaggio per cercare di fare chiarezza sulla questione.

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Altro

Ti sei candidato per questa figura?

Sì

No

Altro

Per quale motivo i dirigenti hanno difficoltà ad avere adesioni per la figura del docente tutor?

Questo ruolo non fa parte della funzione del docente e non è prevista dal contratto

È poco remunerato

Non è chiaro il ruolo che il docente andrà ad assumere

Il corso di 20 ore non è abbastanza formativo

Ci sono già figure interne alla scuola che fanno mansioni simili

Questa funziona dovrebbe essere svolta da professionisti esterni, come gli assistenti sociali

Altro

Cosa farà il docente tutor

Le figure del docente tutor e quella dell’orientatore saranno attive a partire dall’a.s. 2023/2024, per consentire in via prioritaria l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

L’individuazione delle due figure avviene però già a partire da quest’anno scolastico, affinché il personale possa seguire l’apposita formazione di 20 ore.

Avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.