Docenti umiliati e offesi da genitori e alunni: come difendersi? La Tecnica risponde live – DIRETTA ore 17

Docenti sempre più umiliati, vessati e offesi da alunni e da genitori di questi ultimi. I casi di cronaca dell’ultimo periodo sono purtroppo sempre più in aumento. La condanna della docente in provincia di Parma colpevole di aver rimproverato gli alunni che avevano imbrattato i muri di feci ha fatto discutere e non poco. Ma non è purtroppo l’unico caso. Si pensi al docente minacciato con una pistola giocattolo da un proprio studente o quello picchiato sotto casa in provincia di Napoli. Insomma un trend sempre più in aumento e un ruolo che forse sta perdendo sempre più di autorevolezza.

Ma come possono difendersi i docenti? Che strumenti hanno a disposizione una volta che sono stati aggrediti? Ci sono sentenze in questo senso?

Di tutto questo parleremo nel corso dell’appuntamento de ‘La Tecnica risponde live’ in onda oggi, giovedì 21 aprile alle 17, sempre sui canali social Facebook e Youtube della Tecnica della Scuola. Ospiti della diretta moderata dal direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, il coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza Salvatore Pizzo, la portavoce Cub Scuola Giovanna Lo Presti e l’esperto di diritto scolastico Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia.

Per gli ascoltatori, come sempre, la possibilità di porre i propri quesiti nel corso della diretta.

