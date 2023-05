Docenti, unica categoria che accetta di non avere diritto di mensa: che esempio si dà agli studenti?

Ancora una volta si conferma la disistima che il governo, in questo caso specchio fedele della società, ha degli insegnanti. I tutor verranno pagati circa 6-7 Euro l’ora, lavorando anche al pomeriggio, ovviamente senza alcun servizio di mensa, o indennità di mensa. Del resto già da tantissimi anni le scuole superiori hanno orari che si estendono nel pomeriggio tutti i giorni e più rientri settimanali che comportano un orario di mattino e pomeriggio completo.

Ciò nonostante gli insegnanti rimangono l’unica categoria che pur lavorando al pomeriggio, non ha alcun diritto di mensa. Tuttavia non mancheranno i candidati, vuoi per buona volontà personale, vuoi per protagonismo, vuoi per necessità pecuniaria in tempi duri di scarse opportunità di lavoro. In una società dove il denaro e i followers sono la misura del successo, mi è incomprensibile come i genitori affidino la formazione dei propri figli a delle persone completamente fallite in questa scala di valori. Non potranno che insegnare, non fosse che con l’esempio, come fare per diventare degli marginali indigenti. È questo che vogliono per i loro figli?

Michele Pasti