Domanda aggiornamento GPS 2024: cosa dichiarare e cosa documentare

Gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti possono fare domanda, esclusivamente in modalità telematica, d’inserimento aggiornamento- trasferimento, a pena d’esclusione in una sola provincia in una o più GPS di prima o seconda fascia e per le correlate graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia per posto comune e di sostegno. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Tempi

Secondo quanto si legge nella bozza gli aspiranti per presentare la domanda avranno a disposizione 20 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale dell’O.M. sul Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it – Per la compilazione della domanda occorre avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Dichiarazioni da fare nella domanda

Tutti i candidati nel presentare la domanda di partecipazione d’inserimento aggiornamento- trasferimento devono dichiarare, oltre ai Requisiti di carattere generale per accedere al pubblico impiego e di non avere condizioni ostative, di essere

• Fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;

• Di avere riportato condanne penali o avere procedimenti in corso; (tale dichiarazione va fatta anche se negativa)

• Di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

• L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura

• I titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

• Di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che dovessero trovarsi nella condizione di occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Inseriti con riserva

Gli aspiranti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, entro il 30 giugno del 2024 possono fare domanda ed essere inseriti con riserva nella prima fascia. Qualora la riserva non dovesse essere sciolta entro la data suddetta, i candidati saranno inseriti nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Fermo restante che l’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Titoli conseguiti all’estero

Gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero e hanno avuto il regolare riconoscimento dovranno indicare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo, se invece si dovesse essere sprovvisti del certificato di riconoscimento, è necessario dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Fermo restante che l’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Domande nulle

La dichiarazione, dei requisiti e dei titoli di cui l’aspirante sia in possesso, va effettuata entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande; la mancata dichiarazione di quanto previsto e dei requisiti sono motivo per considerare nulla la domanda.

Documenti da presentare

Alla domanda di partecipazione, alla quale bisogna dichiarare quanto previsto dall’O.M. è obbligatorio allegare, pena l’esclusione:

• I titoli di studio conseguiti all’estero;

• La dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

• I servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.