Domanda di aggiornamento GPS 2024, ci saranno i trasferimenti di provincia, i nuovi inserimenti anche con riserva. Spariscono le MAD – DIRETTA ore 16,30

Diverse le novità previste per l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026, ma resta una fase transitoria in cui le regole normative resteranno prevalentemente quelle dell’OM 112 del 6 maggio 2022 con delle novità dovute alle nuove norme sui percorsi abilitanti e il mutamento riguardante l’acquisizione dei CFU riferiti all’insegnamento.

Sull’importante novità del prossimo aggiornamento delle GPS 2024/2025 e 2025/2026, la Tecnica della Scuola propone una diretta per il giorno 8 febbraio 2024 alle ore 16,30. Sarà presente la sindacalista della Gilda Insegnanti nazionale Patrizia Giovannini e insieme alla conduzione di Daniele Di Frangia, sarà presente anche l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. La Tecnica risponde Live andrà in onda dai canali social di Youtube e Facebook de La Tecnica della Scuola. Si parlerà di aggiornamento delle GPS, delle novità che saranno introdotte in questo aggiornamento delle graduatorie e gli esperti risponderanno alle domande più interessanti che verranno rivolte dal pubblico.

Abilitazione e inserimento con riserva

Per coloro che si abiliteranno attraverso un percorso abilitante di 60 CFU o che comunque conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento dopo la scadenza della domanda sarà data l’opportunità, come per altro a coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno, di inserirsi in I fascia con riserva. Tale riserva sarà poi sciolta nel periodo di luglio 2024.

Scelta delle 20 scuole per le GI

Entro la scadenza dell’aggiornamento delle GPS sarà necessario rinnovare anche la scelta delle 20 scuole per le Graduatorie di Istituto. Tale scelta avrà valore per l’intero biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Non ci saranno più le MAD

Finisce l’era della fatidica Messa a Disposizione che i docenti facevano nelle scuole e che per chi era inserito nelle GPS di una provincia venivano negate. Per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 in caso di mancanza di docenti, per esaurimento delle GPS e delle GI anche vicinorie, la scuola potrà fare un Interpello a cui potranno rispondere tutti i docenti che lo desiderano, anche coloro che sono inseriti in GPS e che non stanno lavorando.